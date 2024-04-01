Сухова (Молокова) Дарья Савина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Бракосочетание
22.01.1825
М. 23 Ж. 23 Федор, Семен Суховы, Федор Мухин, Василий Богунов
Рождение ребёнка
24.?.1825
Отец ребёнка: Сухов Стефан Казак Залинейного Полка Иванов
Василий Сорокин жена Николая Бородихина Настасья семенова
Рождение ребёнка
23.10.1826
Отец ребёнка: Сухов Стефан Казак Залинейного Полка Иванов
Рождение ребёнка
11.03.1828
Отец ребёнка: Сухов Стефан Казак Залинейного Полка Иванов
Григорий 2 Белов, Огрофена Алеесеева
Рождение ребёнка
25.?.1829
Отец ребёнка: Сухов Стефан Казак Залинейного Полка Иванов
Смерть
Неизвестно