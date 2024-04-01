Молоков Савелий Солдат Пп Батальона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоков Савелий Солдат Пп Батальона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Молоков Зотей Драгун Троицкого Полку Кр. Пп

Мать: не указана

Бракосочетание
24.05.1786

Жена: Молокова Ефимия Ульянова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Солдат Петропавловского батальона 35 лет
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Сухова Дарья Савина

Мать ребёнка: Молокова Ефимия Ульянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молоков Петр Савин?

Мать ребёнка: Молокова Ефимия Ульянова

Смерть
До 1825
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