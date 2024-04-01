Молоков Савелий Солдат Пп Батальона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Молоков Зотей Драгун Троицкого Полку Кр. Пп
Бракосочетание
24.05.1786
Жена: Молокова Ефимия Ульянова
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Солдат Петропавловского батальона 35 лет
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Сухова Дарья Савина
Мать ребёнка: Молокова Ефимия Ульянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоков Петр Савин?
Мать ребёнка: Молокова Ефимия Ульянова
Смерть
До 1825