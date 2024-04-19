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Михеев Иосиф Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Михеев Григорий Васильевич

Мать: Михеева Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева (Михеева) Пелагея Иосифовна

Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева (Михеева) Татиана Иосифовна

Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Иустиния Феодотовна

Рождение ребёнка
1701

Сын: Михеев Панкратий Иосифович

Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна

Рождение ребёнка
1701

Сын: Михеев Игнатий Иосифович

Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна

Рождение ребёнка
1710

Сын: Михеев Роман Иосифович

Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна

Рождение ребёнка
1713

Сын: Михеев Сергей Иосифович

Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна

Рождение ребёнка
1715

Сын: Михеев Иосиф Иосифович

Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна

Рождение ребёнка
1723

Сын: Михеев Стефан Иосифович

Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна

Рождение ребёнка
1724

Сын: Михеев Афанасий Иосифович

Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна

Смерть
1746

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