Михеев Иосиф Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Михеев Григорий Васильевич
Мать: Михеева Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева (Михеева) Пелагея Иосифовна
Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева (Михеева) Татиана Иосифовна
Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1701
Сын: Михеев Панкратий Иосифович
Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна
Рождение ребёнка
1701
Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна
Рождение ребёнка
1724
Сын: Михеев Афанасий Иосифович
Мать ребёнка: Михеева Иустиния Феодотовна
Смерть
1746