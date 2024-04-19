Михеев Афанасий Иосифович
Место рожденияпочинок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Михеева (Михеева) Татиана Афанасиевна
Мать ребёнка: Михеева Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Михеева (Михеева) Иустиния Афанасиевна
Мать ребёнка: Михеева Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Пётр Симеонович
Мать ребёнка: Михеева Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Михеева (Михеева) Марфа Афанасиевна
Мать ребёнка: Михеева Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Михеева (Михеева) Параскевия Афанасиевна
Мать ребёнка: Михеева Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Михеева Феврония Ивановна
Смерть
Неизвестно