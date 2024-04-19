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Михеев Афанасий Иосифович

Место рождения

починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Михеев Иосиф Григорьевич

Мать: Михеева Иустиния Феодотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Михеева (Михеева) Татиана Афанасиевна

Мать ребёнка: Михеева Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Михеева (Михеева) Иустиния Афанасиевна

Мать ребёнка: Михеева Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Пётр Симеонович

Мать ребёнка: Михеева Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Михеева (Михеева) Марфа Афанасиевна

Мать ребёнка: Михеева Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Михеева (Михеева) Параскевия Афанасиевна

Мать ребёнка: Михеева Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Михеев Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Михеева Феврония Ивановна

Смерть
Неизвестно

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