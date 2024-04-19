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Михеева Феврония Ивановна

Место рождения

деревня Выползова, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Афанасий Иосифович

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Михеева (Михеева) Татиана Афанасиевна

Отец ребёнка: Михеев Афанасий Иосифович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Михеева (Михеева) Иустиния Афанасиевна

Отец ребёнка: Михеев Афанасий Иосифович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Пётр Симеонович

Отец ребёнка: Михеев Афанасий Иосифович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Михеева (Михеева) Марфа Афанасиевна

Отец ребёнка: Михеев Афанасий Иосифович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Михеева (Михеева) Параскевия Афанасиевна

Отец ребёнка: Михеев Афанасий Иосифович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Михеев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Михеев Афанасий Иосифович

Смерть
Неизвестно

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