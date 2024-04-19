Михеева Феврония Ивановна
Место рождениядеревня Выползова, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Михеева (Михеева) Татиана Афанасиевна
Отец ребёнка: Михеев Афанасий Иосифович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Михеева (Михеева) Иустиния Афанасиевна
Отец ребёнка: Михеев Афанасий Иосифович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Пётр Симеонович
Отец ребёнка: Михеев Афанасий Иосифович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Михеева (Михеева) Марфа Афанасиевна
Отец ребёнка: Михеев Афанасий Иосифович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Михеева (Михеева) Параскевия Афанасиевна
Отец ребёнка: Михеев Афанасий Иосифович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Михеев Афанасий Иосифович
Смерть
Неизвестно