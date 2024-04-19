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Михеев Сергей Иосифович

Место рождения

починок по речке Курбе, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Михеев Иосиф Григорьевич

Мать: Михеева Иустиния Феодотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева (Глушкова) Феодосия Иерофеевна

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Михеева (Михеева) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Михеева (Глушкова) Феодосия Иерофеевна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Михеев Антоний Сергеевич

Мать ребёнка: Михеева (Глушкова) Феодосия Иерофеевна

Смерть
Неизвестно

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