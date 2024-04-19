Михеев Сергей Иосифович
Место рожденияпочинок по речке Курбе, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Михеева (Михеева) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Михеева (Глушкова) Феодосия Иерофеевна
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Михеева (Глушкова) Феодосия Иерофеевна
Смерть
Неизвестно