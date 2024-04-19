Михеева (Глушкова) Феодосия Иерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Глушкова) Феодосия Иерофеевна

Место рождения

починок по речке Курбе, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Сергей Иосифович

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Михеева (Михеева) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Михеев Сергей Иосифович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Михеев Антоний Сергеевич

Отец ребёнка: Михеев Сергей Иосифович

Смерть
Неизвестно

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