Михеева (Глушкова) Феодосия Иерофеевна
Место рожденияпочинок по речке Курбе, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Михеева (Михеева) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Михеев Сергей Иосифович
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Михеев Сергей Иосифович
Смерть
Неизвестно