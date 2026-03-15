Михеев Антоний Сергеевич
мужской, родился 1736, починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
умер Неизвестно
ОтецМихеев Сергей Иосифович1713 г.р.
МатьМихеева (Глушкова) Феодосия Иерофеевна1714 г.р.
Супруги
Михеева Евдокия Иосифовна1733 г.р.
Дети
Михеев Никита Антонович1759 г.р.
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Рождение
1736
починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Михеева Евдокия Иосифовна
починок Верхний Онучин, Пектея Изиваева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно