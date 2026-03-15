Михеев Антоний Сергеевич 1736 — найти родственников по фамилии на Familio

Михеев Антоний Сергеевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1736, починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

умер Неизвестно

Отец
Михеев Сергей Иосифович1713 г.р.
Мать
Михеева (Глушкова) Феодосия Иерофеевна1714 г.р.
Супруги
Михеева Евдокия Иосифовна1733 г.р.
Дети
Михеев Никита Антонович1759 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Михеев Сергей Иосифович

Мать: Михеева (Глушкова) Феодосия Иерофеевна

починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Михеев Никита Антонович

Мать ребёнка: Михеева Евдокия Иосифовна

починок Верхний Онучин, Пектея Изиваева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Смерть
Неизвестно

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