Михеев Никита Антонович 1759 — найти родственников по фамилии на Familio

Михеев Никита Антонович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1759, починок Верхний Онучин, Пектея Изиваева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

умер Неизвестно

Отец
Михеев Антоний Сергеевич1736 г.р.
Мать
Михеева Евдокия Иосифовна1733 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Михеев Антоний Сергеевич

Мать: Михеева Евдокия Иосифовна

починок Верхний Онучин, Пектея Изиваева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Смерть
Неизвестно

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