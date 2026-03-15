Михеева Марфа Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Михеева Марфа

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Михеев Григорий Васильевич1644 г.р.
Дети
Михеев Онисифор Григорьевич1661 г.р.
Михеев Феодор Григорьевич1673 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1661

Сын: Михеев Онисифор Григорьевич

Отец ребёнка: Михеев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1673

Сын: Михеев Феодор Григорьевич

Отец ребёнка: Михеев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1675

Сын: Михеев Михей Григорьевич

Отец ребёнка: Михеев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1676

Сын: Михеев Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Михеев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1679

Сын: Михеев Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Михеев Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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