Михеева Марфа
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Михеев Григорий Васильевич1644 г.р.
Дети
Михеев Онисифор Григорьевич1661 г.р.
Михеев Феодор Григорьевич1673 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1661
Сын: Михеев Онисифор Григорьевич
Отец ребёнка: Михеев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1673
Сын: Михеев Феодор Григорьевич
Отец ребёнка: Михеев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1675
Отец ребёнка: Михеев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1676
Отец ребёнка: Михеев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1679
Отец ребёнка: Михеев Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно