Михеев Григорий Васильевич
мужской, родился 1644
умер 1730
ОтецМихеев ВасилийНеизвестно г.р.
Супруги
Михеева МарфаНеизвестно г.р.
Дети
Михеев Онисифор Григорьевич1661 г.р.
Михеев Феодор Григорьевич1673 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1644
Отец: Михеев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Марфа
Рождение ребёнка
1661
Сын: Михеев Онисифор Григорьевич
Мать ребёнка: Михеева Марфа
Рождение ребёнка
1673
Сын: Михеев Феодор Григорьевич
Мать ребёнка: Михеева Марфа
Рождение ребёнка
1675
Мать ребёнка: Михеева Марфа
Рождение ребёнка
1676
Мать ребёнка: Михеева Марфа
Рождение ребёнка
1679
Мать ребёнка: Михеева Марфа
Смерть
1730