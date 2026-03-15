Михеев Григорий Васильевич 1644 — найти родственников по фамилии на Familio

Михеев Григорий Васильевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1644

умер 1730

Отец
Михеев ВасилийНеизвестно г.р.
Супруги
Михеева МарфаНеизвестно г.р.
Дети
Михеев Онисифор Григорьевич1661 г.р.
Михеев Феодор Григорьевич1673 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1644

Отец: Михеев Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Марфа

Рождение ребёнка
1661

Сын: Михеев Онисифор Григорьевич

Мать ребёнка: Михеева Марфа

Рождение ребёнка
1673

Сын: Михеев Феодор Григорьевич

Мать ребёнка: Михеева Марфа

Рождение ребёнка
1675

Сын: Михеев Михей Григорьевич

Мать ребёнка: Михеева Марфа

Рождение ребёнка
1676

Сын: Михеев Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Михеева Марфа

Рождение ребёнка
1679

Сын: Михеев Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Михеева Марфа

Смерть
1730

Мы используем куки для улучшения работы сайта.