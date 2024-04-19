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Михеев Феодор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Михеев Григорий Васильевич

Мать: Михеева Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Анна Феодоровна

Рождение ребёнка
1715

Сын: Михеев Тимофей Феодорович

Мать ребёнка: Михеева Анна Феодоровна

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Михеева (Михеева) Агафия Феодоровна

Мать ребёнка: Михеева Анна Феодоровна

Рождение ребёнка
1726

Сын: Михеев Максим Феодорович

Мать ребёнка: Михеева Анна Феодоровна

Смерть
1749

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