Михеев Феодор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Михеев Григорий Васильевич
Мать: Михеева Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Анна Феодоровна
Рождение ребёнка
1715
Сын: Михеев Тимофей Феодорович
Мать ребёнка: Михеева Анна Феодоровна
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Михеева (Михеева) Агафия Феодоровна
Мать ребёнка: Михеева Анна Феодоровна
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Михеева Анна Феодоровна
Смерть
1749