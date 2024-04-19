Михеев Максим Феодорович
Место рожденияпочинок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Михеев Феодор Григорьевич
Мать: Михеева Анна Феодоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Сын: Михеев Софроний Максимович
Мать ребёнка: Михеева Параскевия Мефодиевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Михеева (Михеева) Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Михеева Параскевия Мефодиевна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Михеева (Михеева) Ирина Максимовна
Мать ребёнка: Михеева Параскевия Мефодиевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Михеев Герасим Максимович
Мать ребёнка: Михеева Параскевия Мефодиевна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Михеева Параскевия Мефодиевна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Михеева Параскевия Мефодиевна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Михеева Параскевия Мефодиевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Михеева (Михеева) Домна Максимовна
Мать ребёнка: Михеева Параскевия Мефодиевна
Смерть
Неизвестно