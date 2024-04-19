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Михеев Максим Феодорович

Место рождения

починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Михеев Феодор Григорьевич

Мать: Михеева Анна Феодоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Параскевия Мефодиевна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Михеев Софроний Максимович

Мать ребёнка: Михеева Параскевия Мефодиевна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Михеева (Михеева) Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Михеева Параскевия Мефодиевна

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Михеева (Михеева) Ирина Максимовна

Мать ребёнка: Михеева Параскевия Мефодиевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Михеев Герасим Максимович

Мать ребёнка: Михеева Параскевия Мефодиевна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Михеев Елисей Максимович

Мать ребёнка: Михеева Параскевия Мефодиевна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Михеев Матвей Максимович

Мать ребёнка: Михеева Параскевия Мефодиевна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Михеев Матвей Максимович

Мать ребёнка: Михеева Параскевия Мефодиевна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Михеева (Михеева) Домна Максимовна

Мать ребёнка: Михеева Параскевия Мефодиевна

Смерть
Неизвестно

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