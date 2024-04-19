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Михеева Параскевия Мефодиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Максим Феодорович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Михеев Софроний Максимович

Отец ребёнка: Михеев Максим Феодорович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Михеева (Михеева) Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Михеев Максим Феодорович

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Михеева (Михеева) Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Михеев Максим Феодорович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Михеев Герасим Максимович

Отец ребёнка: Михеев Максим Феодорович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Михеев Елисей Максимович

Отец ребёнка: Михеев Максим Феодорович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Михеев Матвей Максимович

Отец ребёнка: Михеев Максим Феодорович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Михеев Матвей Максимович

Отец ребёнка: Михеев Максим Феодорович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Михеева (Михеева) Домна Максимовна

Отец ребёнка: Михеев Максим Феодорович

Смерть
Неизвестно

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