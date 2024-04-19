Михеева Параскевия Мефодиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Сын: Михеев Софроний Максимович
Отец ребёнка: Михеев Максим Феодорович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Михеева (Михеева) Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Михеев Максим Феодорович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Михеева (Михеева) Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Михеев Максим Феодорович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Михеев Герасим Максимович
Отец ребёнка: Михеев Максим Феодорович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Михеев Максим Феодорович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Михеев Максим Феодорович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Михеев Максим Феодорович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Михеева (Михеева) Домна Максимовна
Отец ребёнка: Михеев Максим Феодорович
Смерть
Неизвестно