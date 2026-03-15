Михеев Елисей Максимович 1752 — найти родственников по фамилии на Familio

Михеев Елисей Максимович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1752, починок Отары, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

умер Неизвестно

Отец
Михеев Максим Феодорович1726 г.р.
Мать
Михеева Параскевия Мефодиевна1724 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Михеев Максим Феодорович

Мать: Михеева Параскевия Мефодиевна

починок Отары, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Смерть
Неизвестно

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