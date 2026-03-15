Михеев Елисей Максимович
мужской, родился 1752, починок Отары, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
умер Неизвестно
ОтецМихеев Максим Феодорович1726 г.р.
МатьМихеева Параскевия Мефодиевна1724 г.р.
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Рождение
1752
починок Отары, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно