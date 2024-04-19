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Михеев Роман Иосифович

Место рождения

починок по речке Курбе, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Михеев Иосиф Григорьевич

Мать: Михеева Иустиния Феодотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Васса Никитична

Рождение ребёнка
1730

Сын: Михеев Иван Романович

Мать ребёнка: Михеева Васса Никитична

Рождение ребёнка
1734

Сын: Михеев Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Михеева Васса Никитична

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Реутова (Михеева) Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Михеева Васса Никитична

Смерть
Неизвестно

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