Михеев Роман Иосифович
Место рожденияпочинок по речке Курбе, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Васса Никитична
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Михеева Васса Никитична
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Михеева Васса Никитична
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Реутова (Михеева) Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Михеева Васса Никитична
Смерть
Неизвестно