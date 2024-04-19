Михеева Васса Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Васса Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Роман Иосифович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Михеев Иван Романович

Отец ребёнка: Михеев Роман Иосифович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Михеев Дмитрий Романович

Отец ребёнка: Михеев Роман Иосифович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Реутова (Михеева) Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Михеев Роман Иосифович

Смерть
Неизвестно

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