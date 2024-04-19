Михеева Васса Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Михеев Роман Иосифович
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Михеев Роман Иосифович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Реутова (Михеева) Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Михеев Роман Иосифович
Смерть
Неизвестно