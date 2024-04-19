Реутова (Михеева) Евдокия Романовна
Место рожденияпочинок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Михеев Роман Иосифович
Мать: Михеева Васса Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно