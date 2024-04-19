Реутова (Михеева) Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутова (Михеева) Евдокия Романовна

Место рождения

починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Михеев Роман Иосифович

Мать: Михеева Васса Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реутов Никита Павлович

Смерть
Неизвестно

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