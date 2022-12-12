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Тарелов Алексей Тимофеевич

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Место рождения

Новые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

23.10.1930

Дата смерти

19.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1930

Отец: Тарелов Тимофей Николаевич

Мать: Тарелова Анна Фёдоровна

Новые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
31.10.1957

Жена: Тарелова Зоя Степановна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Развод: в 1967 в г. Верея.
Рождение ребёнка
06.12.1959

Дочь: Ярославская Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Тарелова Зоя Степановна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Развод
1967

Жена: Тарелова Зоя Степановна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
1968

Жена: Тарелова Александра Павловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
19.05.1987
Пермь, Пермский, Пермский край
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