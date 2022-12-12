Тарелов Алексей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1930
Дата смерти19.05.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1930
Бракосочетание
31.10.1957
Жена: Тарелова Зоя Степановна
Развод: в 1967 в г. Верея.
Рождение ребёнка
06.12.1959
Дочь: Ярославская Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Тарелова Зоя Степановна
Развод
1967
Жена: Тарелова Зоя Степановна
Бракосочетание
1968
Смерть
19.05.1987