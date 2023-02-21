Тарелова Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарелова Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1935

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919 ст.

Дочь: Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тарелов Тимофей Николаевич

Новые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
С 1923 по 1925

Сын: Тарелов Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Тарелов Тимофей Николаевич

Новые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Тарелова Феодора Тимофеевна

Отец ребёнка: Тарелов Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
23.10.1930

Сын: Тарелов Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Тарелов Тимофей Николаевич

Новые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
До 1935
Новые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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