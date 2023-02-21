Тарелова Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919 ст.
Дочь: Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тарелов Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
С 1923 по 1925
Отец ребёнка: Тарелов Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Тарелова Феодора Тимофеевна
Отец ребёнка: Тарелов Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
23.10.1930
Сын: Тарелов Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Тарелов Тимофей Николаевич
Смерть
До 1935