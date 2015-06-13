Тарелова (Федотова) Зоя Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарелова (Федотова) Зоя Степановна

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Место рождения

Кременское, Медынский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

06.06.1929

Дата смерти

13.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1929

Отец: Федотов Степан Михайлович

Мать: Федотова Анастасия Петровна

Кременское, Медынский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
11.02.1952

Муж: Гаврилов Иван Николаевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Развелись, совместных детей не было.
Бракосочетание
31.10.1957

Муж: Тарелов Алексей Тимофеевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Развод: в 1967 в г. Верея.
Рождение ребёнка
06.12.1959

Дочь: Ярославская Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Тарелов Алексей Тимофеевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Развод
1967

Муж: Тарелов Алексей Тимофеевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
13.06.2015
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
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