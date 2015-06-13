Тарелова (Федотова) Зоя Степановна
Место рождения
Дата рождения06.06.1929
Дата смерти13.06.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1929
Бракосочетание
11.02.1952
Развелись, совместных детей не было.
Бракосочетание
31.10.1957
Развод: в 1967 в г. Верея.
Рождение ребёнка
06.12.1959
Дочь: Ярославская Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Тарелов Алексей Тимофеевич
Развод
1967
Смерть
13.06.2015