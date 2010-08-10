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Тарелова Александра Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1931

Дата смерти

10.08.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1968

Муж: Тарелов Алексей Тимофеевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
10.08.2010
Пермь, Пермский, Пермский край
http://ritusl.ru/archive/2010 Рег. номер 2181, Номер свидетельства о смерти 772361, Дата рождения 25.10.1931, Дата смерти 10.08.2010, Возраст 78, дата захоронения 12.08.2010, Кладбище 11.
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