Тарелова Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1931
Дата смерти10.08.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1968
Смерть
10.08.2010
http://ritusl.ru/archive/2010 Рег. номер 2181, Номер свидетельства о смерти 772361, Дата рождения 25.10.1931, Дата смерти 10.08.2010, Возраст 78, дата захоронения 12.08.2010, Кладбище 11.