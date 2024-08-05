Третьяков (?) Яков Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Третьякова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Третьякова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Третьяков (?) Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Третьякова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Третьяков (?) Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Третьякова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Третьяков (?) Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Третьякова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Третьяков (?) Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Третьякова Анастасия Михайловна
Смерть
До 1850