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ГлавнаяЛюдиТретьяков (?) Яков Егорович

Третьяков (?) Яков Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Третьяков (?) Егор Ефимович

Мать: Третьякова (?) Катерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Третьякова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Третьякова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Третьяков (?) Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Третьякова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Третьяков (?) Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Третьякова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Третьяков (?) Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Третьякова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Третьяков (?) Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Третьякова Анастасия Михайловна

Смерть
До 1850

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