Третьякова (?) Катерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Третьякова) Анна (1-Я) Егоровна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор Ефимович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Третьяков (?) Яков Егорович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор Ефимович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Третьякова) Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор Ефимович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Третьякова (?)) Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор Ефимович
Рождение ребёнка
20.01.1804
Дочь: (Третьякова) Анна (2-Я) Егоровна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор Ефимович
Смерть
Неизвестно