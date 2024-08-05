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Третьякова (?) Катерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Егор Ефимович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Третьякова) Анна (1-Я) Егоровна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор Ефимович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Третьяков (?) Яков Егорович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор Ефимович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Третьякова) Агафья Егоровна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор Ефимович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Третьякова (?)) Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор Ефимович

Рождение ребёнка
20.01.1804

Дочь: (Третьякова) Анна (2-Я) Егоровна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор Ефимович

Смерть
Неизвестно

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