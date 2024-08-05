Третьяков (?) Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Третьякова) Наталья (???) Павловна
Мать ребёнка: Третьякова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков (?) Иван (???) Павлович
Мать ребёнка: Третьякова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Третьякова) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Третьякова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Третьяков (?) Михаил Павлович
Мать ребёнка: Третьякова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Третьяков (?) Сергей Павлович
Мать ребёнка: Третьякова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно