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ГлавнаяЛюдиТретьяков (?) Павел Яковлевич

Третьяков (?) Павел Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Третьяков (?) Яков Егорович

Мать: Третьякова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Третьякова) Наталья (???) Павловна

Мать ребёнка: Третьякова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков (?) Иван (???) Павлович

Мать ребёнка: Третьякова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Третьякова) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Третьякова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Третьяков (?) Михаил Павлович

Мать ребёнка: Третьякова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Третьяков (?) Сергей Павлович

Мать ребёнка: Третьякова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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