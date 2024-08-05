Третьякова Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиПосле 1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Третьякова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Яков Егорович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Третьяков (?) Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Третьяков (?) Яков Егорович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Третьяков (?) Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Третьяков (?) Яков Егорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Третьяков (?) Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Третьяков (?) Яков Егорович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Третьяков (?) Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Третьяков (?) Яков Егорович
Смерть
После 1854