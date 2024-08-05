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Третьякова Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

После 1854

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Яков Егорович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Третьякова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Яков Егорович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Третьяков (?) Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Третьяков (?) Яков Егорович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Третьяков (?) Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Третьяков (?) Яков Егорович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Третьяков (?) Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Третьяков (?) Яков Егорович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Третьяков (?) Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Третьяков (?) Яков Егорович

Смерть
После 1854

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