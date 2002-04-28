Легостаева (Зайнуллина) Юлия Райфаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1977
Рождение ребёнка
28.04.2002
Дочь: Легостаева Алина Викторовна
Отец ребёнка: Легостаев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
18.02.2008
Дочь: Легостаева Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Легостаев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
27.02.2015
Отец ребёнка: Легостаев Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно