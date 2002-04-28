Легостаева (Зайнуллина) Юлия Райфаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легостаева (Зайнуллина) Юлия Райфаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1977

Отец: Зайнуллин Райфаил Михабулович

Мать: Зайнуллина Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
28.04.2002

Дочь: Легостаева Алина Викторовна

Отец ребёнка: Легостаев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
18.02.2008

Дочь: Легостаева Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Легостаев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
27.02.2015

Сын: Легостаев Лев Викторович

Отец ребёнка: Легостаев Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легостаев Виктор Александрович

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