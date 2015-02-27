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Легостаев Лев Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.2015

Отец: Легостаев Виктор Александрович

Мать: Легостаева Юлия Райфаиловна

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