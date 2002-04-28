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Легостаев Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.2002

Дочь: Легостаева Алина Викторовна

Мать ребёнка: Легостаева Юлия Райфаиловна

Рождение ребёнка
18.02.2008

Дочь: Легостаева Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Легостаева Юлия Райфаиловна

Рождение ребёнка
27.02.2015

Сын: Легостаев Лев Викторович

Мать ребёнка: Легостаева Юлия Райфаиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легостаева Юлия Райфаиловна

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