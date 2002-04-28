Легостаев Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.2002
Дочь: Легостаева Алина Викторовна
Мать ребёнка: Легостаева Юлия Райфаиловна
Рождение ребёнка
18.02.2008
Дочь: Легостаева Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Легостаева Юлия Райфаиловна
Рождение ребёнка
27.02.2015
Мать ребёнка: Легостаева Юлия Райфаиловна
Бракосочетание
Неизвестно