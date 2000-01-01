Зайнуллин Райфаил Михабулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1977
Дочь: Легостаева Юлия Райфаиловна
Мать ребёнка: Зайнуллина Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
31.07.1980
Дочь: Зайнуллина Лилия Райфаиловна
Мать ребёнка: Зайнуллина Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
20.01.1985
Сын: Зайнуллин Рамиль Райфаиловия
Мать ребёнка: Зайнуллина Ирина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно