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Зайнуллин Райфаил Михабулович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1977

Дочь: Легостаева Юлия Райфаиловна

Мать ребёнка: Зайнуллина Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
31.07.1980

Дочь: Зайнуллина Лилия Райфаиловна

Мать ребёнка: Зайнуллина Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
20.01.1985

Сын: Зайнуллин Рамиль Райфаиловия

Мать ребёнка: Зайнуллина Ирина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнуллина Ирина Викторовна

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