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Легостаева Алина Викторовна
Легостаева Алина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.04.2002
Пол
Женский
Отец
Легостаев Виктор Александрович
1974 г.р.
Мать
Легостаева (Зайнуллина) Юлия Райфаиловна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.2002
Отец:
Легостаев Виктор Александрович
Мать:
Легостаева Юлия Райфаиловна
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