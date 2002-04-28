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Легостаева Алина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.2002

Отец: Легостаев Виктор Александрович

Мать: Легостаева Юлия Райфаиловна

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