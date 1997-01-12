Зайнуллина Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1957
Рождение ребёнка
19.04.1977
Дочь: Легостаева Юлия Райфаиловна
Отец ребёнка: Зайнуллин Райфаил Михабулович
Рождение ребёнка
31.07.1980
Дочь: Зайнуллина Лилия Райфаиловна
Отец ребёнка: Зайнуллин Райфаил Михабулович
Рождение ребёнка
20.01.1985
Сын: Зайнуллин Рамиль Райфаиловия
Отец ребёнка: Зайнуллин Райфаил Михабулович
Бракосочетание
Неизвестно