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Зайнуллина Ирина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1957

Отец: Мяконькин Виктор Васильевич

Мать: Мяконькина Нина Петровна

Рождение ребёнка
19.04.1977

Дочь: Легостаева Юлия Райфаиловна

Отец ребёнка: Зайнуллин Райфаил Михабулович

Рождение ребёнка
31.07.1980

Дочь: Зайнуллина Лилия Райфаиловна

Отец ребёнка: Зайнуллин Райфаил Михабулович

Рождение ребёнка
20.01.1985

Сын: Зайнуллин Рамиль Райфаиловия

Отец ребёнка: Зайнуллин Райфаил Михабулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнуллин Райфаил Михабулович

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