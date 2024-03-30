Леонова Капиталина Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Капиталина Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

03.12.1917

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

После замужества проживала в Москве, затем в Тюринке в Плавском р-не.
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Чубакова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Леонов Михаил Филипович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Замуж вышла в дер. Урусово Плавского р-на.
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Леонов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Леонов Михаил Филипович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Митькина Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Леонов Михаил Филипович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Леонов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Леонов Михаил Филипович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
С 1960 г. переехал жить в с. Мещерино
Смерть
03.12.1917
Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
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