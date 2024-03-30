Леонова Капиталина Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти03.12.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1840
После замужества проживала в Москве, затем в Тюринке в Плавском р-не.
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Чубакова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Леонов Михаил Филипович
Замуж вышла в дер. Урусово Плавского р-на.
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Леонов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Леонов Михаил Филипович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Митькина Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Леонов Михаил Филипович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Леонов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Леонов Михаил Филипович
С 1960 г. переехал жить в с. Мещерино
Смерть
03.12.1917