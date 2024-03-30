Леонов Михаил Филипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Леонов Филип
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Чубакова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Леонова Капиталина Акимовна
Замуж вышла в дер. Урусово Плавского р-на.
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Леонов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Леонова Капиталина Акимовна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Митькина Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Леонова Капиталина Акимовна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Леонов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Леонова Капиталина Акимовна
С 1960 г. переехал жить в с. Мещерино
Смерть
1928