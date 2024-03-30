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Леонов Михаил Филипович

Место рождения

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Леонов Филип

Мать: не указана

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Чубакова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Леонова Капиталина Акимовна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Замуж вышла в дер. Урусово Плавского р-на.
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Леонов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Леонова Капиталина Акимовна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Митькина Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Леонова Капиталина Акимовна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Леонов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Леонова Капиталина Акимовна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
С 1960 г. переехал жить в с. Мещерино
Смерть
1928
Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
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