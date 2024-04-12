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Леонов Алексей Михайлович

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Место рождения

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Леонов Михаил Филипович

Мать: Леонова Капиталина Акимовна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
С 1960 г. переехал жить в с. Мещерино
Рождение ребёнка
16.07.1917

Сын: Леонов Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Леонова Мария Александровна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехал на Косую Гору в 1960 г.
Рождение ребёнка
06.04.1919

Сын: Леонов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Леонова Мария Александровна

Рождение ребёнка
11.11.1920

Дочь: Леонова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Леонова Мария Александровна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Пелагея Захаровна

Смерть
1973
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
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