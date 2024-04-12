Леонов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
С 1960 г. переехал жить в с. Мещерино
Рождение ребёнка
16.07.1917
Мать ребёнка: Леонова Мария Александровна
Переехал на Косую Гору в 1960 г.
Рождение ребёнка
06.04.1919
Мать ребёнка: Леонова Мария Александровна
Рождение ребёнка
11.11.1920
Дочь: Леонова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Леонова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область