Леонова (Афонина) Пелагея Захаровна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти20.02.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Афонин Захар
Мать: Афонина Евдакия
С 1920 г. проживала в Тюринке, с 1960 г. - в Мещерине
Рождение ребёнка
23.05.1919
Дочь: Митькина Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Косоулин Тимофей
С 1952 г. проживала в деревне Судаково Ленинского района Тульской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косоулин Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Смена фамилии
Неизвестно
Смерть
20.02.1977
Торхово, город Тула, Тульская область