Леонова (Афонина) Пелагея Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Афонина) Пелагея Захаровна

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Место рождения

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

20.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Афонин Захар

Мать: Афонина Евдакия

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
С 1920 г. проживала в Тюринке, с 1960 г. - в Мещерине
Рождение ребёнка
23.05.1919

Дочь: Митькина Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Косоулин Тимофей

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
С 1952 г. проживала в деревне Судаково Ленинского района Тульской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косоулин Тимофей

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Алексей Михайлович

Смена фамилии
Неизвестно
Смерть
20.02.1977
Торхово, город Тула, Тульская область
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