Митькина (Косаулина) Александра Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения23.05.1918
Дата смерти19.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1918
Отец: Косаулин Тимофей
С 1952 г. проживала в деревне Судаково Ленинского района Тульской области
Рождение ребёнка
02.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митькин Фёдор Егорович
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Рождение ребёнка
11.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митькин Фёдор Егорович
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Рождение ребёнка
04.01.1947
Отец ребёнка: Митькин Фёдор Егорович
С 1952 г. проживаю в деревне Судаково Ленинского района Тульской области
Смерть
19.11.2007
Судаково, город Тула, Тульская область