Митькина (Косаулина) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митькина (Косаулина) Александра Тимофеевна

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Место рождения

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.05.1918

Дата смерти

19.11.2007

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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1947 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1918

Отец: Косаулин Тимофей

Мать: Леонова Пелагея Захаровна

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
С 1952 г. проживала в деревне Судаково Ленинского района Тульской области
Рождение ребёнка
02.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Фёдор Егорович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
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Рождение ребёнка
11.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Фёдор Егорович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.01.1947

Сын: Митькин Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Митькин Фёдор Егорович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
С 1952 г. проживаю в деревне Судаково Ленинского района Тульской области
Смерть
19.11.2007
Судаково, город Тула, Тульская область
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