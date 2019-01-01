деревня Судаково, деревня Судаково, город Тула, Тульская область (на 2019) — Familio

Судаково

город Тула, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Ленинский район
389992Судаководеревня54°07'с.ш.37°32'в.д.N-37-064

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Чат по генеалогии Тульской области

Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Судаково Басовской вол. Тульского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3904.
Дело о выкупе крестьянского надела из имения коллежского регистратора Николая Владимировича Арсеньева обществом крестьян с-ца Судакова Басовской вол. Тульского у. 1883–18 Показать все
Описание строений чугуноплавильного, цементного и шлакокирпичного заводов Акционерного общества тульских чугуноплавильных заводов в с-це Судаково Басовской волости Тульск Показать все
Дело о выделе участка земли Судаковской артели «Труд» при деревне Судаково, Басовской волости, Тульского уезда и губернии. 1920 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р- Показать все
Дело о передаче в трудовое пользование гражданам деревни Судаково, участка земли бывшего владельца Шеморинова, при селе Судаково, Басовской волости, Тульского уезда и губ Показать все
Договор аренды об отдаче крестьянами с. Судаково Басовской вол. Тул. у. земли Акционерному обществу Тульских доменных печей с приложением расписок крестьян. 1900–1901 гг. Показать все
Дело гр. дер. Судаково Басовской волости Серёгиной Марии Ивановны к гр. того же села к Панфёровой Марии. 1921 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-153. Опись 1. Дело Показать все
Дело по ходатайству гр-н д. Судаковой, Басовской волости о возвращении участка земли гр-нам деревень Елькиной и Стрелкаловка, Басовской волости, Тульского уезда. 1920 г. Показать все
Дело о семейно-имущественном разделе граждан сельца Судаково Басовской волости Голичевых Тульский уезд. 1924 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-647. Опись 1. Дело Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, город Тула
70701000688д Судаководеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Тульский уезд
314Судаково, сц. вл.при пруде и колодце.101027168135
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