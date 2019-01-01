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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
389992Судаководеревня54°07'с.ш.37°32'в.д.N-37-064
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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Судаково Басовской вол. Тульского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3904.
Дело о выкупе крестьянского надела из имения коллежского регистратора Николая Владимировича Арсеньева обществом крестьян с-ца Судакова Басовской вол. Тульского у. 1883–18 Показать все
Описание строений чугуноплавильного, цементного и шлакокирпичного заводов Акционерного общества тульских чугуноплавильных заводов в с-це Судаково Басовской волости Тульск Показать все
Дело о выделе участка земли Судаковской артели «Труд» при деревне Судаково, Басовской волости, Тульского уезда и губернии. 1920 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р- Показать все
Дело о передаче в трудовое пользование гражданам деревни Судаково, участка земли бывшего владельца Шеморинова, при селе Судаково, Басовской волости, Тульского уезда и губ Показать все
Договор аренды об отдаче крестьянами с. Судаково Басовской вол. Тул. у. земли Акционерному обществу Тульских доменных печей с приложением расписок крестьян. 1900–1901 гг. Показать все
Дело гр. дер. Судаково Басовской волости Серёгиной Марии Ивановны к гр. того же села к Панфёровой Марии. 1921 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-153. Опись 1. Дело Показать все
Дело по ходатайству гр-н д. Судаковой, Басовской волости о возвращении участка земли гр-нам деревень Елькиной и Стрелкаловка, Басовской волости, Тульского уезда. 1920 г. Показать все
Дело о семейно-имущественном разделе граждан сельца Судаково Басовской волости Голичевых Тульский уезд. 1924 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-647. Опись 1. Дело Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70701000688д Судаководеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
314Судаково, сц. вл.при пруде и колодце.101027168135