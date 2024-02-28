Митькин Сергей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения04.01.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1947
С 1952 г. проживаю в деревне Судаково Ленинского района Тульской области
Бракосочетание
02.11.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.1975
Дочь: Волкова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
17.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.1985
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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