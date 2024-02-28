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Митькин Сергей Фёдорович

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Место рождения

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.01.1947

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

1975 г.р.
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1985 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1947

Отец: Митькин Фёдор Егорович

Мать: Митькина Александра Тимофеевна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
С 1952 г. проживаю в деревне Судаково Ленинского района Тульской области
Бракосочетание
02.11.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Судаково, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
23.12.1975

Дочь: Волкова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Судаково, город Тула, Тульская область
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Рождение ребёнка
17.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.04.1985

Сын: Митькин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Судаково, город Тула, Тульская область
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