Леонов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Рождение ребёнка
01.06.1898
Дочь: Леонова Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
20.08.1900
Сын: Леонов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Медведева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
22.02.1902 ст.
Дочь: Леонова Евдакия Васильевна
Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Около 1905
Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна
Переехал в Москву.
Рождение ребёнка
09.10.1909
Дочь: Никишина Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
01.04.1917
Дочь: Леонова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонова Пелагея Петровна
Смерть
1928