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Леонов Василий Михайлович

Место рождения

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Леонов Михаил Филипович

Мать: Леонова Капиталина Акимовна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.06.1898

Дочь: Леонова Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.08.1900

Сын: Леонов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Медведева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.02.1902 ст.

Дочь: Леонова Евдакия Васильевна

Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Леонов Никит Васильевич

Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Леонов Филип Васильевич

Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехал в Москву.
Рождение ребёнка
09.10.1909

Дочь: Никишина Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Леонов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1917

Дочь: Леонова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Леонова Пелагея Петровна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Пелагея Петровна

Смерть
1928
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