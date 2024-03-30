Митькина (Леонова) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митькина (Леонова) Пелагея Михайловна

Место рождения

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Леонов Михаил Филипович

Мать: Леонова Капиталина Акимовна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.12.1900

Дочь: Ефанова Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Митькин Егор Емельянович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
После замужества проживала в с. Мещерино
Рождение ребёнка
09.12.1900

Сын: Митькин Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Митькин Егор Емельянович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1902 ст.

Сын: Митькин Иосиф Егорович

Отец ребёнка: Митькин Егор Емельянович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.09.1907

Сын: Митькин Иван Егорович

Отец ребёнка: Митькин Егор Емельянович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
С 20 лет проживал в Москве
Рождение ребёнка
1910

Сын: Митькин Никита Егорович

Отец ребёнка: Митькин Егор Емельянович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.03.1913

Сын: Митькин Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Митькин Егор Емельянович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
С 1952 г. проживал в деревне Судаково Ленинского района Тульской области
Рождение ребёнка
14.03.1919

Дочь: Митькина Клавдия Егоровна

Отец ребёнка: Митькин Егор Емельянович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.07.1921

Сын: Митькин Павел Егорович

Отец ребёнка: Митькин Егор Емельянович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
С 1946г. проживал на Косой Горе
Смерть
1950
Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
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