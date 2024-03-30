Митькина (Леонова) Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
09.12.1900
Дочь: Ефанова Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Митькин Егор Емельянович
После замужества проживала в с. Мещерино
Рождение ребёнка
09.12.1900
Сын: Митькин Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Митькин Егор Емельянович
Рождение ребёнка
09.10.1902 ст.
Отец ребёнка: Митькин Егор Емельянович
Рождение ребёнка
16.09.1907
Отец ребёнка: Митькин Егор Емельянович
С 20 лет проживал в Москве
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Митькин Егор Емельянович
Рождение ребёнка
02.03.1913
Отец ребёнка: Митькин Егор Емельянович
С 1952 г. проживал в деревне Судаково Ленинского района Тульской области
Рождение ребёнка
14.03.1919
Дочь: Митькина Клавдия Егоровна
Отец ребёнка: Митькин Егор Емельянович
Рождение ребёнка
03.07.1921
Отец ребёнка: Митькин Егор Емельянович
С 1946г. проживал на Косой Горе
Смерть
1950