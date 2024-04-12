Митькин Никита Егорович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти28.04.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
18.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митькина Зинаида Борисовна
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Рождение ребёнка
10.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митькина Зинаида Борисовна
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1962