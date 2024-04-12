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Митькин Никита Егорович

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Место рождения

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

28.04.1962

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Митькин Егор Емельянович

Мать: Митькина Пелагея Михайловна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митькина Зинаида Борисовна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
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Рождение ребёнка
10.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митькина Зинаида Борисовна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митькина Зинаида Борисовна

Смерть
28.04.1962
Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
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