Ермолин Александр Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Малышева Мария Александровна
Мать ребёнка: Ермолина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Ермолин Александр Александрович
Мать ребёнка: Ермолина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Зоя Александровна
Мать ребёнка: Ермолина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Ермолин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ермолина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
16.08.1918
Дочь: Надежда Александровна
Мать ребёнка: Ермолина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Ермолин Борис Александрович
Мать ребёнка: Ермолина Александра Алексеевна
д.Власово, Сокольского района, Вологодской области
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Ермолин Николай Александрович
Мать ребёнка: Ермолина Александра Алексеевна
Вологодская обл., Сокольский р-н, д. Власово
Смерть
Неизвестно