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Ермолин Николай Александрович

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Место рождения

Вологодская обл., Сокольский р-н, д. Власово

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Ермолин Александр Александрович

Мать: Ермолина Александра Алексеевна

Вологодская обл., Сокольский р-н, д. Власово
Военная служба
06.01.1943
Место призыва: Сокольский РВК, Вологодская обл., Сокольский р-н
Воинское звание: сержант
Военная награда
24.01.1945
Воинское звание: мл. сержант Воинская часть: 245 минп 2 минбр 1 УкрФ
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
01.03.1945
Приказ подразделения №: 5/н от: 01.03.1945 Издан: 245 минп 22 минбр 1 Украинского фронта
Медаль «За отвагу»
Военная награда
14.05.1945
Воинская часть: 245 минп 22 минбр Даты подвига: 01.05.1945
Орден Красной Звезды
Демобилизация
28.04.1950
демобилизован из армии
Военная награда
06.04.1985
Министр обороны СССР
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
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