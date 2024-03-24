Ермолин Николай Александрович
Место рожденияВологодская обл., Сокольский р-н, д. Власово
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Вологодская обл., Сокольский р-н, д. Власово
Военная служба
06.01.1943
Место призыва: Сокольский РВК, Вологодская обл., Сокольский р-н
Воинское звание: сержант
Военная награда
24.01.1945
Воинское звание: мл. сержант Воинская часть: 245 минп 2 минбр 1 УкрФ
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
01.03.1945
Приказ подразделения №: 5/н от: 01.03.1945 Издан: 245 минп 22 минбр 1 Украинского фронта
Медаль «За отвагу»
Военная награда
14.05.1945
Воинская часть: 245 минп 22 минбр Даты подвига: 01.05.1945
Орден Красной Звезды
Демобилизация
28.04.1950
демобилизован из армии
Военная награда
06.04.1985
Министр обороны СССР
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно