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Ермолина Александра Алексеевна

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Место рождения

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Малышева Мария Александровна

Отец ребёнка: Ермолин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Ермолин Александр Александрович

Отец ребёнка: Ермолин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Зоя Александровна

Отец ребёнка: Ермолин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Ермолин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ермолин Александр Александрович

Рождение ребёнка
16.08.1918

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Ермолин Александр Александрович

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Ермолин Борис Александрович

Отец ребёнка: Ермолин Александр Александрович

д.Власово, Сокольского района, Вологодской области
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Ермолин Николай Александрович

Отец ребёнка: Ермолин Александр Александрович

Вологодская обл., Сокольский р-н, д. Власово
Смерть
Неизвестно
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