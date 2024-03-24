Ермолина Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1884
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Малышева Мария Александровна
Отец ребёнка: Ермолин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Ермолин Александр Александрович
Отец ребёнка: Ермолин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Зоя Александровна
Отец ребёнка: Ермолин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Ермолин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ермолин Александр Александрович
Рождение ребёнка
16.08.1918
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Ермолин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Ермолин Борис Александрович
Отец ребёнка: Ермолин Александр Александрович
д.Власово, Сокольского района, Вологодской области
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Ермолин Николай Александрович
Отец ребёнка: Ермолин Александр Александрович
Вологодская обл., Сокольский р-н, д. Власово
Смерть
Неизвестно