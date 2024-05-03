Малышева (Ермолина) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Рождение ребёнка
03.12.1926
Дочь: Малышева Антонина Викторовна
Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович
д. Малый Кривец, Сокольского района, Вологодской области, РСФСР
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Малышев Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Леонид Викторович
Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович
Смерть
Неизвестно