Малышева (Ермолина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышева (Ермолина) Мария Александровна

Малышева (Ермолина) Мария Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Ермолин Александр Александрович

Мать: Ермолина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
03.12.1926

Дочь: Малышева Антонина Викторовна

Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович

д. Малый Кривец, Сокольского района, Вологодской области, РСФСР
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Малышев Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Леонид Викторович

Отец ребёнка: Малышев Виктор Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close