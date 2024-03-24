Ермолин Борис Александрович
Место рожденияд.Власово, Сокольского района, Вологодской области
Дата рожденияОколо 1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
д.Власово, Сокольского района, Вологодской области
Военная служба
?.06.1941
Сокольский РВК
рядовой
Военная награда
06.04.1985
Министр обороны СССР
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно