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Ермолин Борис Александрович

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Место рождения

д.Власово, Сокольского района, Вологодской области

Дата рождения

Около 1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: Ермолин Александр Александрович

Мать: Ермолина Александра Алексеевна

д.Власово, Сокольского района, Вологодской области
Военная служба
?.06.1941
Сокольский РВК
рядовой
Военная награда
06.04.1985
Министр обороны СССР
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
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