Пластовец (Карнаух) Елена Яковлевна
Место рождения
Дата рождения18.05.1913
Дата смерти14.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1913
Отец: Карнаух Яков Андреевич
Мать: Карнаух Анна Мартыновна
Бракосочетание
Между 1929 и 1938
Рождение ребёнка
20.05.1938
Дочь: Ярына Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Пластовец Иван Григорьевич
Место жительства
С 1938
Рождение ребёнка
10.02.1940
Дочь: Тимофеева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Пластовец Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
14.07.1946
Дочь: Прокопенко Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Пластовец Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
07.09.1948
Дочь: Горчева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Пластовец Иван Григорьевич
Смерть
14.11.2007
Похороны
2007