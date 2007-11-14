Пластовец (Карнаух) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пластовец (Карнаух) Елена Яковлевна

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Место рождения

Шотовка

Дата рождения

18.05.1913

Дата смерти

14.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1913

Отец: Карнаух Яков Андреевич

Мать: Карнаух Анна Мартыновна

Бракосочетание
Между 1929 и 1938

Муж: Пластовец Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
20.05.1938

Дочь: Ярына Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Пластовец Иван Григорьевич

Место жительства
С 1938
Рождение ребёнка
10.02.1940

Дочь: Тимофеева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Пластовец Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
14.07.1946

Дочь: Прокопенко Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Пластовец Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
07.09.1948

Дочь: Горчева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Пластовец Иван Григорьевич

Смерть
14.11.2007
Похороны
2007
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