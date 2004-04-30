Горчева (Пластовец) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчева (Пластовец) Елена Ивановна

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Место рождения

Сердитое

Дата рождения

07.09.1948

Дата смерти

30.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1948

Отец: Пластовец Иван Григорьевич

Мать: Пластовец Елена Яковлевна

Место жительства
С 1948
Бракосочетание
Между 1964 и 1968

Муж: Горчев Владимир Антонович

Рождение ребёнка
11.02.1968

Дочь: Журжина Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Горчев Владимир Антонович

Место жительства
С 1968
Рождение ребёнка
30.10.1978

Дочь: Горчева Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Горчев Владимир Антонович

Смерть
30.04.2004
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