Горчева (Пластовец) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.09.1948
Дата смерти30.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1948
Место жительства
С 1948
Бракосочетание
Между 1964 и 1968
Рождение ребёнка
11.02.1968
Дочь: Журжина Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Горчев Владимир Антонович
Место жительства
С 1968
Рождение ребёнка
30.10.1978
Дочь: Горчева Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Горчев Владимир Антонович
Смерть
30.04.2004