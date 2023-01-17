Журжина (Горчева) Валентина Владимировна
Место рождения
Дата рождения11.02.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1968
Отец: Горчев Владимир Антонович
Мать: Горчева Елена Ивановна
Место жительства
С 1968
Бракосочетание
Между 1984 и 1989
Рождение ребёнка
06.07.1989
Сын: Журжин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Журжин Николай Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1991
Дочь: Журжина Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Журжин Николай Иванович