Журжина (Горчева) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журжина (Горчева) Валентина Владимировна

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

11.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1968

Отец: Горчев Владимир Антонович

Мать: Горчева Елена Ивановна

Место жительства
С 1968
Бракосочетание
Между 1984 и 1989

Муж: Журжин Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1989

Сын: Журжин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Журжин Николай Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1991

Дочь: Журжина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Журжин Николай Иванович

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